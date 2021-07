Montolivo e il retroscena sulla finale Spagna-Italia di Euro2012

Entrato a far parte da poco della squadra di DAZN, l’ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo ha parlato della finale persa contro la Spagna nell’europeo del 2012: “Provo ancora dispiacere per quella finale 2012 perché non ce la siamo potuti giocare al 100%. Siamo arrivati stanchi, cotti, colpa anche di un calendario diverso da quello di oggi. La Spagna ebbe un giorno in più di riposo, che ha fatto la differenza. Siamo passati da un Mondiale mancato a una finale europea. Questa è la rivincita: ci davano per morti, invece il calcio italiano è più vivo che mai…”.

