Un bel Milan si sbarazza del Modena nella seconda amichevole stagionale

Finisce la seconda amichevole stagionale. Gli uomini di Pioli battono il Modena 5-0 nella seconda amichevole stagionale. Un Milan che ha dimostrato buona condizione e brillantezza. Primo tempo in scioltezza con una squadra che gioca quasi a memoria con trame e meccanismi di gioco che sembrano ben oliati. Una squadra bella a vedersi che domina un Modena sorpreso dalla condizione degli uomini di Pioli che nei primi 8 minuti erano già in vantaggio di 3 gol. Girandola di cambi nella ripresa con ritmi sensibilmente più bassi e un risultato che non è cambiato.

Ottima la prestazione di Brahim Diaz non soltanto per il gol che ha aperto le marcature. Il solito Theo Hernandez che oltre al gol sfodera la solita prestazione importante. Buono il debutto di Balo Toure.