Il Milan ha cominciato il suo tour europeo di amichevoli ad alto prestigio. Dopo il pareggio con il Nizza, infatti, i rossoneri affronteranno Valencia, Real Madrid e chiuderanno con il Panathinaikos, per concentrarsi poi sul campionato.

Proprio tra queste sfide, potrebbe esserci una svolta per il mercato. L’8 agosto, il diavolo affronterà i blancos, club con cui i rapporti sono decisamente buoni. Il Milan cerca il trequartista, e quella gara potrebbe essere un’occasione importante per parlare concretamente di Isco.

Lo spagnolo, in scadenza nel 2022, ha un costo di soli 18 mln di euro. Il problema principale riguarda l’ingaggio. Il giocatore, però, è fuori dai piani di Ancelotti e potrebbe decidere di mettere in primo piano il progetto tecnico piuttosto che quello economico: magari grazie proprio ad un confronto vis à vis con Paolo Maldini. I rossoneri non hanno fretta, ma quel test potrebbe portare dei risvolti decisivi sulla questione trequartista.