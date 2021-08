Caldara in uscita: la pista si fa sempre più calda

Ultimo mese di mercato decisivo non soltanto in entrata. Le uscite sono un tema che sta tenendo banco a Casa Milan soprattutto per sfoltire una rosa composta da calciatori non al centro del progetto tecnico. Tra questi il nome di Mattia Caldara è di forte attualità.

Ritornato dopo il mancato riscatto da parte dell’Atalanta, non dovrebbe far parte della rosa per la prossima stagione. Dopo il tentativo d’acquisto da parte della neo promossa Venezia, Caldara è entrato nel mirino del Torino. Come riporta il quotidiano torinese Tuttosport, il club di Urbano Cairo sta intensificando i contatti con il Milan negli ultimi giorni. Forte del gradimento del calciatore ad indossare la maglia granata, il Toro prova a chiudere.

Unica perplessità l’integrità fisica visti i continui infortuni degli ultimi anni. Il Milan che nelle sue intenzioni vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo, per fugare gli ultimi dubbi del club granata, sarebbe disposto ad accettare il prestito purchè ci sia l’obbligo di riscatto.