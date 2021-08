SM LIVE – Pellegri: “Giocare nel Milan è un sogno. Voglio convincere la società a riscattarmi”

Buon pomeriggio gentili lettori e lettrici di SpazioMilan. Oggi seguiremo in diretta la conferenza stampa di presentazione di Pietro Pellegri, attaccante arrivato dal Monaco in prestito.

Sul Milan: “L’esperienza al Monaco non è stata fortunata, ma il futuro è in discesa. Qui ho trovato subito un ambiente familiare e una struttura per star bene”.

Su Giroud e Ibra: “Giocare con loro e per il Milan è un sogno. Sono qui per imparare. Il numero 64? L’ho scelto perché è l’anno di nascita di mio padre. “.

Sul suo arrivo: “Arrivo con la volgia di riscattarmi, per fare vedere quanto valgo e ripagare la fiducia della società”.

Su Ibra come idolo: “È stato magnifico. È il mio idolo sin da piccolo, quando gli ho battuto il cinque ero felicissimo. Allenarmi con lui mi può solo stimolare”.

Sul Monaco: “La celta di andare lì la rifarei perché mi ha aiutato su molti punti di vista”.

Sul suo obiettivo: “Il mio obiettivo è quello di convincere la società a riscattarmi. I miei infortuni? Sono stato sfortunato, ma ora penso al futuro. Quella è acqua passata”.

Come descriverebbe le sue esperienze passate: “Il Genoa era casa mia, il Monaco un’esperienza formativa. Il Milan è un sogno”.

Su Pioli: “Il Milan si aspetta voglia di lavorare e mettersi a disposizione della squadra”.

Se si è prefissato dei numeri: “Non mi sono prefissato dei numeri. Scendo in campo per dare il massimo, se fai questo i gol arrivano”.

Cosa si ci deve aspettare da Pellegri: “Voglia di lavorare e basta”.

Sulla Nazionale: “È un sogno e non nascondo che sia un obiettivo. Con l’impegno tutto arriva”.

Su Giroud: “Ha vinto Champions e Coppa del mondo. Mi può aiutare moltissimo, lo studierò”.

Sulla Champions: “È sogno per tutti bambini giocarla”.

Sulla società: “Ho voglia di restare qua, ho fame e voglio convincere la società a riscattarmi”.