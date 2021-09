Felipe Anderson: “Il Milan gioca bene, ma penseremo a vincere”

Felipe Anderson, dopo essere tornato nel club che lo ha lanciato, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio.

Il brasiliano si è espresso sul sui ritorno in biancoceleste, sul suo compagno di reparto Ciro Immobile e sull’imminente sfida contro il Milan:

Sul ritorno alla Lazio: “Mi sento più forte rispetto a tre anni fa. Questa è l’età importante per un calciatore. Mi sento più maturo come uomo e come giocatore. Avevo già un grande rapporto con la società, ma i tifosi hanno giocato un ruolo fondamentale nel mio ritorno“.

Su Immobile: “Con lo Spezia dopo pochi minuti ha fatto 3 gol. Con lui in campo c’è sempre il pericolo che possa segnare. È un leader, si prende cura di tutti e tutte le responsabilità. Si è preso la Lazio. In Nazionale è diverso. Farà la differenza anche lì perché è un giocatore decisivo, parlano i numeri. Può stare tranquillo perché qui lo aiuteremo a far gol e lui aiuterà noi come al solito“.

Sul sfida al Milan: “Sappiamo che per arrivare ai livelli che vuole il mister ci vuole tempo. È stato bello però arrivare a due vittorie nelle prime due. Stiamo lavorando per trovare la mentalità giusta. Anche loro (il Milan, ndr) giocano bene ma dobbiamo pensare di vincere contro tutti“.