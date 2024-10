Milan, senza Abraham chance per Camarda? La notizia in vista della Champions League

Abraham ha subito un infortunio contro l’Udinese, in Champions League Fonseca porta con se il giovane attaccante.

Il Milan vince contro l’Udinese in dieci uomini in una prova di resistenza non indifferente. Molte cose non sono andate per il verso giusto ieri sera a San Siro. Tra le note negative troviamo sicuramente l’entrata, e l’uscita, dopo appena cinque minuti passati sul terreno di gioco di Tammy Abraham. Difatti un caduta rovinosa sulla sua spalla lo ha costretto al cambio dopo essersi buttato in rete assieme al pallone dopo una chance sprecata davanti alla porta. Il 22 per il Milan ci sarà il Club Brugge e Fonseca deve ricorrere ai ripari in attacco.

Milan, Camarda aggregato alla prima squadra per la Champions League?

Il Milan dovrà fare a meno di Tammy Abraham per il suo attacco e oltre Morata, Jovic e Okafor potrebbe esserci una novità.

Difatti Francesco Camarda verrà aggregato alla prima squadra rossonera per il match contro il Club Brugge di martedì di Champions League. Oggi il giovane rossonero è stato impiegato infatti solamente 45 minuti col Milan Futuro in Serie C.

Così per la prima volta il giovane attaccante respirerà aria europea e chissà che non arrivi anche una chance sul prato di San Siro.