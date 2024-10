Mercato, non solo Kone: altro scippo, giocherà nella Roma

Il Milan sempre molto attivo sul calciomercato, ma uno degli obiettivi rossoneri è già sfumato: c’entra la Roma

Le strade di Milan e Roma si sono ripetutamente intrecciate sul mercato, questa estate. Una rivalità classica del nostro campionato ha trovato sfogo anche nella sessione delle trattative e ha riservato non poche sorprese e colpi di scena, da questo punto di vista. Rossoneri e giallorossi, poi, sono stati curiosamente accomunati da un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Nonostante entrambe le società avessero messo a segno diverse operazioni piuttosto interessanti per rinforzarsi, sia dalle parti di Milanello che di Trigoria è rimasto un senso di incompleto. E i risultati si sono visti, nelle prime settimane della nuova annata, con un rendimento che ha causato molte discussioni.

Ora, Fonseca e Juric stanno provando a rilanciare le rispettive ambizioni e quelle di tutto l’ambiente che li circonda. Guardando alla necessità di ottenere i migliori risultati possibile da qui al mese di gennaio, per poi poter puntare a chiedere ancora uno sforzo alle loro società. Di sicuro, Milan e Roma andranno a caccia di rinforzi e saranno protagoniste della sessione invernale, specialmente se dovessero recuperare posizioni in campionato. E chissà che non capitino nuovi incroci. Come quello capitato per Manu Kone, alla fine sbarcato alla corte giallorossa togliendo un obiettivo importante in mezzo al campo, ma anche per un altro giallorosso.

Milan, poteva arrivare in rossonero Le Fee: il retroscena

Il Milan poteva mettere le mani su Enzo Le Fee. La rivelazione è di quelle importanti, sui rossoneri, che però si sono visti sottrarre uno dei talenti più interessanti del calcio francese.

L’annuncio è stato dato dall’agente del centrocampista ex Rennes, che ai microfoni di ‘Sportitalia’ ha spiegato: “Il Milan aveva mostrato interesse nell’estate del 2023. Ma alla fine, nonostante fossero interessati anche Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, aveva scelto il Rennes per il legame con l’allenatore Genesio”. Dal club bretone, poi, Le Fee ha preso la strada della Capitale, quest’anno.

Calciomercato Milan, almeno due colpi a gennaio: il piano

Il passato è passato e adesso il Milan deve guardare avanti. Per la precisione, al prossimo mercato di gennaio, dove, come detto, qualche innesto ci sarà per forza di cose. Si parla di almeno due acquisti.

Al netto di qualche uscita che dovrebbe finanziare le operazioni in entrata, i nomi più caldi sono quelli di Frendrup a centrocampo e Berardi in attacco, con Skov Olsen come alternativa. Un mediano serve ancora per completare il reparto e sugli esterni occorre ancora qualcosa in più per avere un numero congruo di giocatori da poter ruotare.