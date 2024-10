Il Milan si inserisce nella corsa al giocatore? C’è un indizio importante

La dirigenza rossonera ha messo nel mirino un giovane talento che gioca proprio nella nostra Serie A: il nome.

Il Diavolo arriva dalla vittoria interna contro l’Udinese per 1-0 di ieri sera. Una partita sofferta, ostica, che comunque ha portato i tre punti ai rossoneri che vedono ancora le prime quattro posizioni nel mirino anche se il rischio è stato elevato a San Siro. Le avversarie procedono a passo spedito, il Napoli, la Juve e ovviamente l’Inter sono clienti difficili. Paulo Fonseca ha attuato delle scelte molto difficili per la partita di ieri sera, come ad esempio lasciare fuori Leao per novanta minuti.

Il rischio è stato però ripagato. Il Milan per ora respira e aspetta poi la Champions League e le prossime gare di campionato contro Bologna e Napoli. Intanto la dirigenza rossonera torna ad attivarsi sul mercato dato che a gennaio ci sarà la finestra di calciomercato aperta e sicuramente il Milan vorrà provare ad acquisire qualche nuovo talento da inserire. Il nome del prossimo obiettivo arriva dalla Serie A e più precisamente dalla squadra di Cesc Fabregas.

Milan, Nico Paz è un obiettivo concreto? C’è l’indizio sul probabile interesse del club

A gennaio i vari club italiani e non potranno fare del loro meglio per rimettere mano alle proprie squadre. In Italia c’è sicuramente il Milan che avrà bisogno di fare ulteriori acquisti, sicuramente a centrocampo ma anche in attacco. Questa volta c’è un gioiellino in Italia che è voluto da molti club, anche grandi.

Difatti è Nico Schira, sul suo account X, ad affermare che il Milan sta monitorando Nico Paz, jolly del Como. Si tratta di un classe 2004 che ad ora in Serie A ha già messo a segno un gol e tre assist in sette partite. Un giovane talento che ha stregato Fabregas e non solo.

Oltre al Milan difatti ci sono altri grandi club come Arsenal, Juventus, Napoli e anche il Real Madrid. Sarà una corsa non facile quindi per arrivare al giocatore ma per ora il Diavolo segue le partite del Como per monitorare il giovane argentino. La valutazione del centrocampista è di 15 milioni di euro ad ora e chissà che il Milan non voglia portare a Milano il 20enne che in questo avvio di stagione, alla sua prima esperienza italiana, sta stregando tutti in Italia.