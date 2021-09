Il Milan monitora l’attaccante dell’Arsenal: le ultime

La nuova stagione è appena iniziata e il calciomercato si è da poco concluso, ma il Milan guarda già al futuro. Secondo quanto riportato da espn.com infatti, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Alexandre Lacazette.

L’attaccante dell’Arsenal andrà in scadenza con il club inglese nel prossimo giugno 2022, e i Gunners non hanno ancora avviato i contatti con il suo entourage per un eventuale rinnovo. Su di lui ci sarebbero anche la Juventus, l’Atletico Madrid e il Siviglia: nei prossimi mesi si capirà il suo futuro, che ad oggi sembra lontano dall’Arsenal.