Esonero prima del Milan: il sostituto può esordire contro i rossoneri

L’esonero che matura in Serie A, vede coinvolto anche il Milan. In primis perché l’esordio sarà contro i rossoneri, ma soprattutto per la scelta poi dell’allenatore stesso.

Perché, stando ai rumors, potrebbe riguardare un ex Milan la scelta che cade in panchina, nella possibilità poi di trovare l’esordio da parte dello stesso allenatore, proprio contro i rossoneri.

Una squadra che cambia allenatore in corsa, in una stagione complessa, porta sempre degli stravolgimenti. A Paulo Fonseca l’arduo compito di capire poi, quando sarà a tempo debito, come “studiare” un avversario nuovo, preparando a Milanello quella che sarà la gara che deve rilanciare i rossoneri in campionato, visto lo stop con la Dea nell’ultima giornata di campionato.

Esonero in Serie A: succede prima del Milan

Succede prima del Milan, è in questa settimana che si sono accesi i rumors sull’esonero e che poi, con l’allenatore finito nella baraonda delle voci di calciomercato che riguardano il comparto allenatori, non si è confermato.

Perché alla fine l’ultimo treno verrà concesso al tecnico, oppure può essere a causa della scelta in panchina giusta, da voler fare da parte del club coinvolto nelle vicende, che verrà dato un ultimo appuntamento al tecnico in Serie A, per poi licenziarlo.

Sarà difficile ipotizzare infatti che in Hellas Verona-Milan non ci sia una nuova guida tecnica sulla panchina degli scaligeri, con esonero per Paolo Zanetti dunque che andrebbe a consumarsi proprio prima di Hellas Verona-Milan e dunque soltanto dopo il Parma, gara che giocherà l’Hellas con Zanetti presumibilmente ancora in panchina.

Esonero dopo il week-end: poi il sostituto col Milan

Il sostituto all’Hellas Verona arriverebbe per il Milan. Secondo quanto quanto svelato da Tuttomercatoweb, l’Hellas Verona vive un momento di caos, con Zanetti che però resta alla guida del club, dopo il dietrofront sulla scelta in panchina. Decisione, quella di sostituirlo, che vede coinvolto un ex milanista tra le ipotesi. Stesso ex Milan che potrebbe far esordio a quel punto, in caso di esonero dopo il week-end col Parma, al Bentegodi e contro i rossoneri.

Chi prende il posto in panchina? Un ex rossonero alla guida in Serie A

Il nome di Pirlo è tra i più caldi per sostituire Zanetti all’Hellas Verona. Ma ci sono altre due ipotesi tra gli ex rossoneri. Uno riguarda Bocchetti, che verrebbe promosso da semplice collaboratore tecnico di Zanetti ad allenatore della Prima Squadra. Così come Paolo Sammarco, tecnico dell’Under 20 degli scaligeri ed ex rossonero, con un passato anche nelle giovanili del Milan, da calciatore.