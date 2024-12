Calciomercato Milan, Tomori può tornare in Premier: Furlani pensa allo scambio

Il futuro di Fikayo Tomori sarebbe sempre più lontano dal Milan e dalla Serie A: Furlani vaglia l’idea dello scambio con il club di Premier.

Fikayo Tomori è uno dei nomi di cui maggiormente si starebbe discutendo all’interno delle mura di casa Milan. Dopo essere stato uno dei pilastri indiscussi di Pioli, nonché uno dei protagonisti della fatidica cavalcata che ha portato allo Scudetto, adesso il difensore inglese sembra essere finito all’ultimo posto nelle scelte di Paulo Fonseca per la difesa. Date le circostanze, gli agenti del giocatore starebbero facendo riflettere il proprio assistito sull’eventualità di lasciare l’ombra della Madonnina.

Tomori verso l’addio? Furlani pensa allo scambio

Stando ai rumors dall’Inghilterra, il difensore ex Chelsea potrebbe presto fare ritorno in Premier League. Su Fikayo Tomori ci sarebbero diversi club della massima serie inglese, come Aston Villa, Newcastle e West Ham.

Inizialmente, o meglio, in estate, il calciatore classe 1997 è stato valutato intorno ai 30/35 milioni di euro. Cifra che adesso sarebbe calata in seguito alla scarso rendimento messo in mostra da Tomori in questa prima parte di stagione. Quindi, il difensore potrebbe lasciare Milano anche con un’offerta al ribasso.

Tra le idee di Giorgio Furlani starebbe prendendo quota l’opzione scambio. Oltre Aston Villa, Newcastle e West Ham, su Tomori ci sarebbero gli occhi anche del Tottenham. Per questo, il Milan potrebbe decidere di inserire nei discorsi il nome di Radu Dragusin, un profilo che è sempre piaciuto a Giorgio Furlani.