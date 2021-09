Malgrado l’età, ecco cosa Ibra fa per tenersi in grande forma per il Milan

Zlatan Ibrahimović è un campione senza tempo. E lo dimostra il fatto che a 40 anni, da compiere tra meno di un mese, giochi ancora a grande livello. Ma qual è il suo segreto?

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ci fornisce delucidazioni in merito: il campione svedese cura molto il suo corpo, attraverso tanto lavoro in palestra, in cui viene seguito fisicamente dallo staff milanista e virtualmente da consulenti di fiducia.

Due i passaggi cruciali per lui: esercizi per assettare al meglio la postura della schiena e per allungare i muscoli e la crioterapia.