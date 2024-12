Milan, futuro incerto per il big: Furlani valuta la cessione!

Il futuro del big del Milan sarebbe avvolto da molteplici punti di domanda: Giorgio Furlani è pronto alla cessione.

Sono diverse le problematiche che stanno avvolgendo nell’ultimo periodo l’ambiente Milan. L’amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani, è al lavoro su più fronti, con lo scopo di trovare le giuste soluzioni per il bene della società. Mentre Fonseca cerca di risollevare il morale della squadra dopo il ko di Bergamo, la dirigenza continua a portare avanti molteplici discorsi, tra mercato e rinnovi. Proprio quest’ultimo argomento sarebbe uno dei più scottanti in casa Milan, seppur Moncada sostiene che le negoziazioni con i big della rosa stiano andando per il verso giusto.

Tra i temi più gettonati, ma anche scomodi al Milan, c’è quello legato al futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese sta facendo discutere molti a causa delle sue prestazioni decisamente sottotono, creando sempre più dubbi sul suo futuro in rossonero. I discorsi per il rinnovo starebbero viaggiando a rilento, anche perché le attuali richieste degli agenti del calciatore avrebbero frenato la società. Theo, che vanta un ingaggio da 4,5 milioni di euro, vorrebbe un’estensione contrattuale alle stesse cifre di Rafael Leao, nonché l’attuale calciatore più pagato della rosa (7 milioni).

Il futuro di Theo è appeso ad un filo: Furlani vuole il rinnovo per un motivo preciso

Continuano ad esserci molteplici punti di domanda sul futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese ex Real Madrid, nonostante sia conscio del suo rendimento deludente fino a questo momento della stagione, avrebbe fatto intendere di voler ricevere lo stesso trattamento economico che il Milan ha adottato per il rinnovo di Rafael Leao. Al di là delle pretese del calciatore, l’idea del club lombardo sarebbe comunque quella di trovare un’intesa.

Dietro ai tentativi legati al rinnovo di Theo potrebbe esserci una strategia ben precisa. L’obiettivo del Milan sarebbe quello di trovare un accordo con il francese in modo da avere maggior potere contrattuale nel caso in cui si fosse l’eventualità di una cessione. In caso di mancata qualificazione alla Champions League, il club rossonero potrebbe concretamente pensare di privarsi di uno o più dei suoi top player per riequilibrare il bilancio. Secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.com’, sarebbe nel mirino di alcune big del calcio europeo.

Theo Hernandez, con il contratto in scadenza nel 2026, continua ad essere un calciatore molto apprezzato in Europa, sia per la mancanza di terzini sinistri di libello che per il suo modo di interpretare il suddetto ruolo. Nonostante una prima parte di stagione evanescente, il terzino francese resta uno dei principali nomi di mercato di Manchester United e Bayern Monaco. Non è da escludere neanche l’ipotesi di un ritorno del terzino al Real Madrid. Intanto, il Milan avrebbe fissato il prezzo, passato dagli iniziali 80 milioni ai 50/60 milioni.