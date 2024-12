Scartato dalla Juve, ora va al Milan: annuncio del talento italiano

Un talento italiano può trasferirsi al Milan nelle prossime settimane: dopo essere stato scartato dalla Juve, è arrivato l’annuncio del ragazzo

Il futuro del Milan si gioca su diversi piani. In primis, c’è il campo dove i rossoneri vogliono fare bene, a partire dalla Champions League e dalla Stella Rossa, match che potrebbe dare un altro senso alla competizione. E poi c’è la società, con Gerry Cardinale impegnato a slittare al 2028 la data finale per la restituzione del prestito a Elliott – con tanto di lauti interessi.

Infine, la dirigenza è impegnata sul calciomercato, cercando di individuare i talenti giusti per migliorare la rosa. Nonostante l’arrivo di qualche interprete d’esperienza, si può dire che il corso non sia cambiato e la società sia pronta a puntare soprattutto su profili giovani, che potrebbero rappresentare anche delle importanti plusvalenze.

Un giovane scartato dalla Juve ora piace al Milan

Le necessità in tema di trattative in entrata potrebbero portare Moncada e Furlani a individuare diversi nuovi acquisti in differenti zone del campo. In molti gridano a un colpo nel cuore della difesa, ma sembra che le priorità siano altrove, soprattutto a centrocampo dove il nome di Samuele Ricci mette tutti d’accordo in società.

Occhio anche all’attacco dove il futuro di Tammy Abraham resta incerto, mentre Luka Jovic è sempre più vicino al passo d’addio. Alle spalle di Alvaro Morata, servirà un altro centravanti di peso su cui puntare, e anche in questo caso la lista di nomi è piuttosto lunga.

Si arriva, infine, proprio alla difesa. Per quanto riguarda i terzini, c’è da verificare il futuro di Theo Hernandez, ma anche sulla fascia destra diverse cose potrebbero cambiare. Davide Calabria è agli sgoccioli della sua esperienza in rossonero e un acquisto verrà effettuato anche a destra.

Come stanno le cose per il futuro di Kayode

Per questo, bisogna tenere in considerazione anche la pista che potrebbe portare a Milano Michael Kayode. Il terzino della Fiorentina ha giocato alla grande lo scorso anno. Quest’anno lo spazio è ridotto con Raffaele Palladino – solo 4 presenze in Serie A -, ma si sta comunque mettendo in mostra in Conference League. E ha solo 20 anni.

Nelle ultime ore, ha dichiarato ai microfoni di ‘TuttoSport’, come ha preso il fatto di essere stato scartato dalla Juve da giovanissimo: “Non benissimo, con il tempo ho imparato a viverla come una sfida“, ha precisato. La prossima estate il Milan può puntarci e garantirgli un ulteriore riscatto, con il prezzo che potrebbe non superare i 10 milioni di euro.