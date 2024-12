Milan, 2 top club su Theo Hernandez: si lavora allo scambio

L’addio di Theo Hernandez al Milan potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane: due top club sul terzino, si lavora allo scambio

Anche le storie d’amore più belle, prima o poi, finiscono. Vale soprattutto per il calcio, dove sono state create anche delle frasi ad hoc per giustificare addii improvvisi dopo tanti anni insieme. Eh già, non esistono più le bandiere di una volta, e qualcosa sembra essersi rotto tra Theo Hernandez e il Milan.

Il terzino francese non sta riuscendo a mantenere un alto livello di prestazioni in questa stagione. Finora è uno dei più deludenti in rosa e c’è qualcosa che non va anche sotto il profilo delle motivazioni e dal punto di vista mentale. Sta di fatto che Theo non sgasa più sulla fascia sinistra e soffre tanto nella fase difensiva, diventando bersaglio di critiche insistenti.

Theo Hernandez si allontana dal Milan: contratto e prestazioni negative

Era arrivato a Milano con l’investitura di Paolo Maldini, da lì è iniziato un percorso stupendo per il francese in Italia, dove è stato considerato per anni il terzino mancino più forte del campionato, e addirittura tra i migliori in Europa. A 27 anni però, e con un contratto in scadenza a giugno 2026, la sua avventura ai piedi della Madonnina, sembra essere arrivata ai titoli di coda. E anche per Fonseca le cose non vanno proprio bene.

Sono troppi gli errori nella prima parte di stagione, l’ultimo contro l’Atalanta, quando De Ketelaere gli è saltato in testa e ha segnato la rete dell’1-0. In fase di non possesso, fa davvero fatica a garantire la copertura che servirebbe e spesso gli avversari sfondando proprio da quella parte, mentre in attacco è meno incisivo delle stagioni passate.

Se non dovesse arrivare il rinnovo, l’addio sarà inevitabile la prossima estate, anche se a valutazione ridotta rispetto a un tempo. Se prima il Milan poteva chiedere addirittura 80 milioni di euro per venderlo, ora si accontenterebbe di circa 50 milioni, forse anche qualcosina in meno, per iniziare un nuovo corso sulla fascia sinistra.

Il Real Madrid e non solo su Theo: come stanno le cose

A queste cifre, diversi top club internazionali sarebbero pronti a farsi sotto. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.com’, si tratterebbe soprattutto di Manchester United e Real Madrid, entrambi scoperti proprio sulla fascia sinistra.

Entrambe potrebbero avanzare una lista di contropartite tecniche per limitare ancora di più l’esborso cash per l’esterno. A queste condizioni l’affare potrebbe decollare e rappresenterebbe comunque una plusvalenza importante per il Milan.