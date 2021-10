Attacco Milan: i nomi sulla lista per il vice Ibrahimovic

Ormai si sa, il Milan progetta nel presente, ma sempre con un occhio al futuro; e proprio in riferimento a questa visione, il calciomercato non dorme mai in casa rossonera. In base a quanto riporta Tuttosport, il Milan esamina le varie opzioni per quanto riguarda la figura del vice Ibrahimovic, soprattutto in caso lo svedese non dovesse offrire garanzie fisiche nei prossimi mesi.

milan vice Ibrahimovic

Quindi attenzione posta in primis su Andrea Belotti del Torino e Alvarez del River Plate: loro sarebbero giocatori già pronti per ovviare ai problemi di Ibra, qualora si presentassero. Invece, a proposito dei giocatori che potrebbero raccogliere il testimone di Ibra nel medio-lungo periodo, sempre forte il nome di Lucca, in aggiunta all’esplosivo Nunez del Benfica.