Cassano snobba il Milan: “Non ho dubbi”

Antonio Cassano, nel corso della diretta Twitch sul canale Bobo TV, parla delle sue favorite per la vittoria finale del campionato: “Inter e Juventus sono le mie favorite, la Juventus ha la rosa più forte mentre l’Inter ha vinto l’anno scorso“.

Antonio Cassano con la maglia del Milan

Per l’ex rossonero, vincitore dell’ultimo scudetto con la maglia del Milan, la sua ex squadra non è una candidata nemmeno per il podio: “Il Napoli è la terza incomoda, Milan, Roma e altre un po’ indietro“.