Il giornalista sicuro: “Pioli ha un grande merito”

Un Milan che vince e convince quello allenato da Stefano Pioli. Dalla brutta sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta ai 19 punti in 7 giornate di questo inizio di campionato.

I rossoneri stanno ricevendo molti elogi, sia per il tipo di gioco che viene messo in campo che per la giovanissima età media dei giocatori in rosa.

Marani: “Pioli ha il merito di aver ricostruito il Milan”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha voluto analizzare il momento del Milan. Ecco le sue parole:

“Il Milan ha fatto un lavoro eccezionale, è in continua e costante crescita. Meno di due anni fa c’era stata la gara di Bergamo, il Milan piano piano ha ricostruito tutte le sue certezze. E lo ha fatto grazie a Stefano Pioli, che ha dato tanto alla squadra, e a Maldini e a Massara, che hanno fatto un grande mercato che ha fatto la differenza. Hanno vinto tante scommesse Theo Hernandez, Sandro Tonali e Brahim Diaz. A questo aggiungo quello che hanno fatto i tifosi rossoneri che hanno sempre accompagnato e sostenuto la squadra. Un grande pubblico che ha ritrovato una grande squadra“