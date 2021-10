Ibra: “Oggi grande partita. L’obiettivo è chiaro”

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Roma-Milan. Lo svedese ha parlato così:

Sulla partita: “Oggi grande partita. Abbiamo giocato con anto fiducia. Non era facile ma ora dobbiamo continuare così”

Sul quattrocentesimo gol nei campionati su punizione: “Non segno tanto su punizione ma me lo sono tenuto per un gol importante”

Sulla velocità del tiro: “Ho calciato a 100 km/h? Di solito tiro a 200, l’età avanza”

Sull’adrenalina: “L’adrenalina la provo ancora. Vogliamo vincere e in una partita come oggi abbiamo dimostrato di avere tanto carattere. Giocare con uno in meno non è facile”

Sullo Scudetto: “Proviamo a vincerlo. Ci crediamo ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare. Adesso è troppo presto”