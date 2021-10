Il Milan pensa ad un giocatore dell’Atletico per rinforzare il reparto offensivo

Il Milan torna a pensare ad un giocatore offensivo per allargare la rosa, ma anche per offrirle ancor più qualità; e sul proprio taccuino, la dirigenza rossonera ha segnato un calciatore dell’Atletico Madrid: il fantasista Angel Correa, che sembra aver perso definitivamente la titolarità nell’11 di Simeone.

Sia il ritorno di Griezmann che il rientro di Joao Felix hanno comportato l’accantonamento di Correa da parte dei Colchoneros, che adesso valuta seriamente di lasciarlo andare per monetizzare il più possibile.

Milan Correa Atletico

Secondo todofichajes.com, il Milan ha un forte interesse per l’argentino. Su di lui però ci sono anche Atalanta, Liverpool, West Ham e Newcastle. L’Atletico valuta Correa sui 50 milioni di euro, cifra monstre che i rossoneri al momento non possono permettersi. Ma Maldini e Massara vanno avanti nell’analisi approfondita del calciatore, in vista – magari – di una possibile occasione di mercato imporovvisa.