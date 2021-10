Il Milan pensa già al dopo Kessié: occhi puntati su un giocatore dell’Atletico

Visto il continuo temporeggiare di Franck Kessié sulla questione rinnovo, il Milan comincia a correre ai ripari.

Stando al giornalista Niccolò Ceccarini, infatti, la società rossonera avrebbe messo gli occhi su Hector Herrera, centrocampista dell’Atletico Madrid e capitano della nazionale messicana.

Hector Herrera-Milan

Il giocatore è in scadenza di contratto con i Colchoneros ed era già stato seguito in passato dalla società rossonera. Qualora non dovesse rinnovare con la suqadra guidata da Simeone, la possibilità di un suo trasferimento a Milano a parametro zero diventerebbe più di una semplice ipotesi.