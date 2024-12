Tonali-Milan, notizia a sorpresa: si apre uno scenario clamoroso

Tonali-Milan, la notizia è sbalorditiva. I tifosi rossoneri sognano.

A Newcastle qualcosa sembra essersi incrinato, e il nome di Sandro Tonali torna a risuonare tra i cuori dei tifosi rossoneri. L’ex centrocampista del Milan, trasferitosi in Premier League nell’estate del 2023 per una cifra attorno ai 70 milioni di euro, sta vivendo un momento di difficoltà nel club inglese.

Da quando è rientrato dalla squalifica, il tecnico Eddie Howe lo ha relegato a un ruolo marginale: su 13 presenze in campionato, ben 7 sono arrivate dalla panchina, per un totale di appena 650 minuti giocati. Una situazione che non soddisfa né le ambizioni del giocatore, né quelle di chi lo aveva accolto come un elemento chiave per il progetto tecnico dei bianconeri.

La nostalgia per Milano e per il club che ha sempre dichiarato di amare potrebbe aprire uno scenario clamoroso: il ritorno di Tonali al Milan. A riferire la notizia è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Tonali-Milan, ritorno possibile: lo scenario completo

L’idea circola nell’ambiente rossonero, che sogna di riaverlo al centro del progetto, questa volta per guidare la squadra nella corsa a nuovi successi.

Ovviamente le eventuali cifre rendono complicato un trasferimento immediato. Il Newcastle ha investito cifre importanti per assicurarsi il giocatore, e un ritorno in Serie A potrebbe concretizzarsi solo attraverso la formula del prestito. Anche in questo caso, l’ingaggio di Tonali, ad oggi pari a 9 milioni di euro netti a stagione, rappresenta uno scoglio non indifferente, soprattutto in assenza dei benefici fiscali del Decreto Crescita, che in passato hanno agevolato i rientri di grandi giocatori in Italia.

Il Milan, secondo la rosea, starebbe comunque monitorando la situazione con attenzione. Tonali rappresenterebbe un rinforzo di altissimo livello per la mediana rossonera. L’eventuale ritorno del centrocampista sarebbe un gesto simbolico e strategico, unendo il talento tecnico del giocatore al suo legame emotivo con il club e i suoi tifosi. Una mancanza di “bandiere” che spesso i tifosi rossoneri hanno lamentato.

L’interesse per il lodigiano, però, non è esclusiva del Milan. Anche Inter e Juventus osservano con curiosità gli sviluppi della situazione, consapevoli che un profilo come quello di Tonali farebbe gola a chiunque nella corsa allo scudetto. Tuttavia, il Milan può contare su un fattore decisivo: il cuore di Sandro batte rossonero.

La palla, ora, passa al Newcastle e alla volontà del giocatore. Per i tifosi milanisti, l’idea di vedere di nuovo Tonali a San Siro, a guidare il centrocampo rappresenta un sogno. E a volte, nel calcio, i sogni possono diventare realtà.