Il Milan vuole battere la concorrenza per Lucca: la possibile operazione di mercato

Questa mattina, La Gazzetta dello Sport si è soffermata sui futuri colpi di mercato in casa Milan ed in particolare sull’interesse verso il giovane attaccante Lorenzo Lucca. Il centravanti, classe 2000, è attualmente un giocatore del Pisa, ma ha già attirato l’attenzione di tutte le big di Serie A. Il Milan sembra essere intenzionato a battere la concorrenza per riuscire a portarlo nella città meneghina.

Lorenzo Lucca Pisa

Il club toscano, però, non vuole cederlo a gennaio e per questo motivo la società di via Aldo Rossi sta pensando di ripetere l’operazione fatta con Yacine Adli: acquistarlo nel mercato di gennaio e fargli finire la stagione al Pisa.