Mancini furioso: “Quello che è successo stasera è inconcepibile, una presa in giro! L’arbitro avrebbe dovuto farlo!”

Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Roma-Milan. Le dichiarazioni del difensore giallorosso:

Sugli episodi arbitrali: “Il contatto tra Ibra e Ibanez è un contatto regolare tra due bestie, l’arbitro è stato chiamato dal VAR e non ha cambiato decisione. Poco dopo c’è un rigore per noi per il fallo di Kjaer su Pellegrini e non viene fischiato, è un rigore grosso come una casa. Così è una presa in giro”

Sulla partita: “Il Milan ha attaccato molto e siamo andati in difficoltà. Siamo passati a tre in difesa e siamo cresciuti anche grazie all’espulsione. Siamo consapevoli ma usciamo con molta rabbia”

Sull’arbitraggio: “Se fischi ogni volta i contatti come quello tra Ibanez e Ibra non è più calcio. Tra noi e loro ci sono state 12 ammonizioni, non voglio mancare di rispetto a nessuno ma in Premier se fischi questi falli si mettono a ridere”

Sulla crescita della squadra: “Contro le big quest’anno abbiamo dimostrato di esserci ed ora abbiamo la mentalità del mister”

Sul colloquio con Maresca: “Ho chiesto a Maresca cosa avesse visto perchè fare un errore ci sta ma ci sono anche degli arbitri al VAR che non possono sbagliare e se vieni richiamato un errore devi averlo fatto”