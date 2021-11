Assente Romagnoli in Milan-Inter: il motivo

Poco fa è stata diramata la lista dei convocati di Stefano Pioli per il derby di stasera. Tra i rientri di Rebic e Florenzi, però, spicca l’assenza del capitano Alessio Romagnoli.

Romagnoli Milan Inter

Dalla nostra redazione emerge che il calciatore abbia accusato un’infiammazione all’adduttore, tale da non consentirgli la sua disponibilità per il big match di stasera. Dunque, andranno poi valutati i tempi di recupero del numero 13 rossonero: c’è la sosta nazionali, il che potrebbe favorire un recupero ottimale in vista dei prossimi impegni.