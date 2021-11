Novità sull’infortunio di Ante Rebic: i tempi di recupero!

Sembra che Ante Rebic abbia fastidio ad un flessore, verificatosi in seguito all’infortunio al tallone nell’allenamento di ieri. Ora il Milan aspetta il risultato degli esami per comprendere la precisa entità dell’infortunio e quali saranno i tempi di recupero.

Rebic infortunio Milan

In base a Il giornale, Rebic potrebbe star fuori per un mese o anche di più, in quanto la criticità del problema potrebbe costringere ad un’assenza simile o peggiore essere un’assenza simile a quella provocata dalla precedente noia alla caviglia sinistra. Una potenziale grave perdita per il Milan, considerando le moltissime partite prima della pausa di Natale.

Nel frattempo, ovviamente, Rebic salta la trasferta contro la Fiorentina e quasi sicuramente salterà il match di Champions di mercoledì Atletico Madrid-Milan.