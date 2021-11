Non solo scintille in campo, ma anche in tribuna, il derby Milan-Inter è stata una gara ricca di colpi di scena. Già nella serata di ieri sono spuntati diversi video sui social di un litigio tra due tifosi illustri di fede rossonera in tribuna vip. Il rapper italiano Ghali si è scagliato infatti contro il politico Matteo Salvini.

Nel mentre, Ghali vs Salvini in tribuna. pic.twitter.com/KLNRPg4gdX — Alessandro (@90ordnasselA) November 8, 2021



Tra i due sono volate parole forti, tanto che Ghali è stato trattenuto da alcune persone durante il litigio. Tra i due da diverso tempo non corre buon sangue. In una canzone del rapper del 2019, Ghali accusava Salvini di essere fascista; frasi che il politico non ha mai digerito.