Pioli entra nella storia del Milan: il traguardo

Da PioliOut al rinnovo passando per Pioli is on fire. Il cerchio sembra essersi chiuso. Si va verso un futuro nella speranza che sia foriero di successi.

In realtà Stefano Pioli è già nella storia gloriosa del Milan pur non avendo conquistato nessun trofeo. Come riporta l’agenzia di statistiche Opta, Pioli è il secondo allenatore della storia del Milan ad avere un’alta percentuale di vittorie in serie A dal 1929 ad oggi.

Stefano Pioli

Pioli ha vinto il 61% (50 su 82)di partire con il Milan. Il tecnico rossonero è preceduto dal tecnico ungherese Lajos Czeizler (64%) che nella stagione 1950/51 vinse uno scudetto e una Coppa Latina con il Milan. Sul gradino più basso del podio Carlo Ancelotti con il 58% di vittorie. La speranza è che il rinnovo porti Pioli a balzare in testa a questa speciale classifica e magari a contribuire ad arricchire la bacheca di Casa Milan con nuovi trofei.