Rinnovo Ibrahimovic: stabilito l’inizio delle trattative

Ibrahimovic è come il vino, migliora invecchiando; e la prestazione di ieri, seppur condita con la prima sconfitta in campionato, fa capire come Zlatan continui a vestire i panni del trascinatore nonostante tutto, l’età e i conseguenti problemi fisici.

Rinnovo Ibrahimovic Milan

Proprio per questo il Milan mostra soddisfazione per le performance di Ibrahimovic, tanto che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, starebbe ragionando sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022: infatti, già a inizio anno la dirigenza, capitanata da Maldini e Massara, potrebbe organizzare un meeting con lo svedese per discutere del prolungamento.