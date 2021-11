Serie A, rispuntano i positivi: terza dose in stand-by con un’eccezione

In base a quanto riferisce il Messaggero, arrivano le disposizioni dal Ministero della Salute in merito all’aumento dei calciatori contagiati in Serie A.

I provvedimenti del Ministero prevedono un trattamento per i calciatori al pari dei normali cittadini: quindi, niente terza dose prima dello scadere dei 180 giorni e sotto i 40 anni, almeno finché rimarranno queste disposizioni.

Al momento, il 92% di calciatori, ha già ricevuto la doppia dose, mentre tutta la popolazione si assesta all’84,5%.

Positivi terza dose Ibrahimovic

In Serie A, c’è solo un’eccezione: si tratta di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe sottoporsi alla terza dose, visto che finora non è prevista alcuna deroga o altro per effettuare il richiamo ad un professionista.