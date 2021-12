Anche in Francia non hanno dubbi: “Fuorigioco improbabile di Giroud”

Non si placano le polemiche dopo Milan-Napoli di ieri sera. Oltre al danno, per la sconfitta, arriva anche la beffa.

Infatti, Kessié aveva pareggiato, ma si è visto annullare la marcatura che avrebbe consentito al Milan di guadagnare un punto fondamentale per la lotta scudetto.

Milan-Napoli, gol annullato, Kessié, Giroud

Secondo i colleghi di RMC Sport, infatti, il gol del Milan era regolarissimo, nel momento in cui Giroud si trovava a terra, contrastato da Juan Jesus e non tocca assolutamente il pallone, finito poi nei piedi dell’ivoriano che calcia in porta.

L’ultimo tocco, infatti, prima che il centrocampista rossonero possa ritrovarsi il pallone tra i piedi, è del difensore del Napoli. Milan, quindi, penalizzato anche secondo i colleghi francesi.

😳 Le hors-jeu totalement improbable d'Olivier Giroud… Alors qu'il était couché au sol et qu'il n'a même pas touché le ballon, l'arbitre a considéré que le Français faisait action de jeu ► https://t.co/vhRYX4yI3k pic.twitter.com/PPEKOdgM0C — RMC Sport (@RMCsport) December 19, 2021