Di Marzio: “Potrebbe arrivare già a gennaio, dipende tutto da questa sera”

Milan-Liverpool sta per iniziare, e sarà decisiva non soltanto per il passaggio del turno.

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la vittoria e gli ottavi di finale di Champions League avrebbero un forte impatto sul mercato del Milan:

“La qualificazione agli ottavi porterebbe circa 12 milioni e la possibilità di giocare più partite darebbe ancora altro budget.

Per sostituire Kjaer si cercherà un profilo in difesa che possa andar bene anche l’anno prossimo, ad esempio un giocatore in esubero dai club europei, come fatto con Tomori lo scorso anno.

Andreas Christensen

Il Milan potrebbe tornare a guardare in casa, in particolare penso a Christensen che non gioca ed è in scadenza di contratto”.