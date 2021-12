Il giornalista è sicuro: “Il Milan ha scelto il sostituto di Kjaer”

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel canale di Carlo Pellegatti per parlare dell’interesse del Milan per Bremer, difensore brasiliano del Torino:

“Il presidente del Torino Urbano Cairo è stato chiaro dicendo che Bremer non andrà via a gennaio, nonostante il suo contratto scada nel 2023. Nonostante ciò il Milan sta pressando perché per Maldini e Massara il difensore potrebbe entrare subito a far parte della rosa milanista. Vedremo come finirà, il prezzo è fatto: 25 milioni di euro, un po’ come Tomori un anno fa. Di sicuro Pobega non rimarrà a Torino. Dunque quell’ipotesi di scambio di cui si era parlato non appare praticabile. Il centrocampista sta crescendo di giornata in giornata, è un protagonista. Chissà se non possa tornare alla casa madre”.