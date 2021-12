Kjaer l’ultimo di una lunga serie: il motivo dei troppi infortuni

L’infortunio patito da Kjaer contro il Genoa è solo l’ultimo di una serie interminabile di stop che hanno coinvolto le squadre di Serie A (e di tutto il calcio europeo). Il Milan ha pagato pegno in maniera considerevole ed il motivo è presto detto.

Il Corriere dello Sport ricorda infatti che sono già 237 gli infortuni nel campionato italiano da inizio stagione e questo è dovuto alle troppe partite, contando anche quelle delle rispettive nazionali.

Kjaer, Milan, infortunio

Il dato non deve quindi sorprendere anche perché il grido di allarme dei calciatori non è stato mai ascoltato. Il carico di lavoro è eccessivo e il governo del calcio mondiale non vuole diminuirlo: la FIFA è interessata allo spettacolo e non necessita di un numero inferiore di match.