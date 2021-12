Milan-Spal Primavera 4-1: partita dominata dai rossoneri, seconda vittoria di fila in casa

Dopo il 3-1 contro la Juventus, è arrivata la seconda vittoria consecutiva dei rossoneri in casa:, che trionfano 4-1 contro la Spal.

I ragazzi di mister Giunti passano subito in svantaggio, ma poi sono bravi a ribaltarla con Alesi e Traorè nel primo tempo. Nella ripresa, poi, il super gol di Gala e la rete di Rossi chiudono i giochi. Partita dominata dal Milan, che prova così a rilanciarsi in campionato.

Milan-Spal Primavera

PRIMO TEMPO:

1′ Inizia la partita al Vismara, con i rossoneri di mister Giunti alla ricerca di punti preziosi per lasciare le zone basse della classifica.

2′ GOL SPAL: gli ospiti passano subito in vantaggio con la rete di Forapani.

9′ OCCASIONE MILAN: i rossoneri provano la reazione immediata. Roback va via sulla destra e mette in mezzo un pallone per Alesi che, però, tira sull’esterno della rete.

13′ GOL MILAN: erroraccio in difesa della Spal, con un retropassaggio che finisce sui piedi di Nasti. L’attaccante salta il portiere e serve Di Gesù, che invece di tirare la appoggia per Alesi , che mette dentro e fa 1-1.

15′ GOL MILAN: i rossoneri in due minuti la ribaltano. Sugli sviluppi di un corner, Traorè intercetta palla in area e, dopo aver saltato i difensori ospiti, insacca alle spalle i Rigon: 2-1.

17′ OCCASIONE MILAN: ancora Traorè pericoloso in ripartenza. L’attaccante rossonero parte in velocità, arriva al limite dell’area e conclude: Rigon blocca.

20′ OCCASIONE MILAN: tiro potente di Roback dalla destra, ma il portiere salva in corner.

23′ La Spal prova a reagire con un tiro di Orfei, che però finisce alto sopra la porta difesa da Desplanches.

27′ OCCASIONE MILAN: in ripartenza Nasti serve Di Gesù che conclude dal limite dell’area piccola, salva ancora Rigon.

35′ Tolomello ci prova dalla distanza, la palla finisce alta non di molto.

39′ Ancora rossoneri pericolosi con Alesi. Il suo tiro centrale è però bloccato da Rigon.

40′ OCCASIONE SPAL: ripartenza ospite con D’Andrea che entra in area e prova a concludere, salva la difesa del Milan.

48′ Dopo 3 minuti di recupero finisce il primo tempo: 2-1 per il Milan, che ribalta lo svantaggio iniziale.

Milan-Spal Primavera

SECONDO TEMPO:

52′ Ci prova la Spal con De Milato, il tiro finisce fuori.

58′ Ancora gli ospiti pericolosi alla ricerca del pareggio: Wilke Braams penetra in area dalla sinistra e prova a mettere in mezzo, Desplanches è attento e blocca.

60′ GOL MILAN: un gioiello del subentrato Gala, che al limite dell’area rientra sul destro e la piazza all’incrocio. 3-1.

68′ Traorè sempre pericoloso: elude il pressing di due avversari, entra in area e crossa, la difesa della Spal si rifugia in angolo.

81′ OCCASIONE MILAN: i rossoneri ripartono in contropiede. Tolomello serve El Hilali che tira dal limite, para Rigon.

84′ GOL MILAN: Capone batte il corner, palla perfetta per Rossi che stacca di testa e chiude la partita. 4-1.

88′ PALO MILAN: ancora Capone, che dal limite conclude, ma il palo salva la Spal.

94′ Termina la partita: il Milan vince 4-1 e porta a casa tre punti meritati.

Milan-Spal Primavera

TABELLINO:

Milan (4-3-3): Desplanches; Coubis (65′ Obaretin), Bosisio , Stanga, Kerkez; Di Gesù, Tolomello, Alesi (59′ Gala); Roback (46′ Capone), Nasti (78′ Rossi), Traorè (78′ El Hilali). All: Giunti

SPAL (4-4-2): Rigon; Orfei (69′ Dell’Aquila), Saio, Csinger, Borsoi (74′ Saiani); Forapani, D’Andrea, De Milato, Roda; Pinotti (46′ Gineitis), Wilke Braams (80′ Biancheri). All: Bonatti

Gol: 2′ Forpani (SPA); 13′ Alesi (MIL), 15′ Traorè (MIL), 60′ Gala (MIL), 84′ Rossi (MIL).

Ammonizioni: Nasti, Capone (MIL); Pinotti, Gineitis (SPA).

Espulsioni: /