“Non avevo dubbi su di lui”: Donadoni punta sul rossonero

Intervistato dal Corriere dello Sport, Roberto Donadoni, ex tecnico di Serie A, ha parlato del Milan e dell’importanza di Ibrahimovic per il Milan.

Donadoni, Ibrahimovic, Milan

Queste le parole di Donadoni sull’attaccante svedese: “Ibrahimovic è un trascinatore e un campione, altrimenti il Milan non lo avrebbe messo sotto contratto alla sua età“.

Inoltre, l’ex rossonero ha commentato anche la grande crescita di Sandro Tonali, elogiando il centrocampista ex Brescia: “Ho rivisto il Tonali versione Brescia, ma non avevo dubbi: era chiaro che il primo anno al Milan non avesse espresso il suo potenziale“