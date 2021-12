“Senza coppe è da scudetto”: il giornalista non ha dubbi

Il Milan ha chiuso il girone d’andata al secondo posto in classifica, a -4 dall’Inter campione d’inverno. Decisiva la vittoria di ieri contro l’Empoli e, contemporaneamente, la sconfitta a sorpresa del Napoli contro lo Spezia.

Proprio della squadra di Pioli ha parlato Riccardo Trevisani a “Tutti convocati” su Radio 24. Il noto giornalista si è molto fiducioso per il percorso dei rossoneri in campionato, soprattutto per un fattore che può essere decisivo:

“Il Milan ha dimostrato che può giocare bene anche senza Ibrahimovic che quando non è in giornata, a 40 anni, può diventare un problema. Al 100%, il Milan senza Coppe è una squadra da scudetto“.