Verso Udinese – Milan: Pioli recupera un attaccante

Dopo l’incredibile successione di infortuni in casa Milan, arrivano anche buone notizie dall’infermeria. In vista del match contro l’Udinese, Stefano Pioli potrebbe convocare un attaccante in più rispetto alla partita di Champions League contro il Liverpool.

Castillejo, infortunio, Udinese-Milan

Samu Castillejo, infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito la lesione al flessore della coscia sinistra e potrebbe partire con i compagni per la trasferta di Udine.