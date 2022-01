Franck Kessie, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan. Proprio in questi istanti sono arrivate novità importanti su questo fronte.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il calciatore avrebbe un accordo verbale con il Barcellona per giugno, ossia quando si libererà a parametro zero.

Franck Kessie

Al momento non c’è nessuna firma, ma il club catalano conta di chiudere al più presto l’affare. Le possibilità di vedere Kessie ancora con la maglia del Milan anche nella prossima stagione calano drasticamente.

Per il classe 1996 è in pole position proprio il Barcellona, tra le altre anche la Juventus resta alla porta.

Stefano Cori