Bailly al Milan: cambia tutto, avete sentito?

Il Milan cerca disperatamente un difensore centrale. Gli infortuni di Tomori e Kjaer hanno costretto la società ad intervenire sul mercato.

I nomi che circolano sono diversi, da Botman, pallino fisso di Maldini a Diallo del PSG. Ma nelle ultime ore si registrano aggiornamenti importanti su Bailly del Manchester United.

Bailly Mercato Milan

Secondo quanto svelato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, lo United ha aperto al prestito dell’ivoriano, ottime notizie per la dirigenza rossonera.

Il giocatore è impegnato in Coppa d’Africa ma la sosta permetterà a Maldini e Massara di capire come muoversi. Intanto si riapre la pista Bailly, che in questo momento è l’obiettivo numero uno.