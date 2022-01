Calciomercato, un top club piomba sull’obiettivo rossonero: i dettagli

Ultimi giorni di mercato frenetici per i rossoneri. La dirigenza, infatti, oltre a provare qualche colpo last minute per rinforzare la rosa di Pioli, sta sondando anche diversi giovani per il Milan che verrà.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, Maldini e Massara avrebbero messo nel mirino Zalan Vancsa, ala sinistra attualmente in forza al MTK Budapest.

calciomercato, Vancsa, Manchester City

Sul giocatore classe 2004, seguito anche da Siviglia e Bayern Monaco, però, si sarebbe inserito prepotentemente anche il Manchester City di Pep Guardiola, che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissimo all’acquisto del giovane talento ungherese.