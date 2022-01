Cassano a sorpresa: “Ho già un nome per il sostituto di Pioli!”

Antonio Cassano, intervenuto in diretta su Twitch alla BoboTV, ha parlato di un nome a sorpresa per il futuro per la panchina del Milan. Queste le sue parole:

“Conte al Tottenham sta facendo un grandissimo lavoro. Kane fa un altro sport. Lui ha firmato per un anno e mezzo. Per ora non hanno fatto quasi nulla sul mercato, di solito sceglie squadre per tentare di vincere come fatto con la Juve e con l’Inter. Ritorno in Italia? Mi sto facendo un film da solo. Ha vinto con la Juve e con l’Inter. Sono convinto che non ora, ma a luglio 2023, non so perché, non so niente, lo vedo al Milan”.

Poi continua:

Conte, Cassano, allenatore Milan

“É una mia idea, mi gira nella testa da tempo. A lui piacciono molto le sfide complicate. Pioli sta facendo un lavoro eccezionale però è da vedere se riuscirà a fare quello scalino in più vincendo quest’anno o l’anno prossimo lo scudetto. Lo dico: nel luglio 2023 vedo Conte al Milan. Prima o poi dovranno fare un azzardo questi proprietari del Milan”.