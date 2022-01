Dalla Spagna sono sicuri, una big europea ha chiuso per Kessié!

Dalla Spagna arrivano notizie inerenti al futuro di un giocatore del Milan: secondo quanto riferito da El National, quotidiano spagnolo, il Real Madrid sarebbe in chiusura per Franck Kessié, centrocampista rossonero in scadenza.

Florentino Perez avrebbe battuto la concorrenza di Barcellona, Liverpool e Tottenham assicurandosi l’ivoriano a costo 0.

Kessié in questo momento è impegnato in Coppa d’Africa e secondo queste fonti, una volta tornato, trascorrerà i suoi ultimi mesi con la maglia rossonera.



Il sostituto potrebbe essere già stato scelto: si tratta di Renato Sanches, centrocampista del Lille che in estate lascerà sicuramente la squadra francese.