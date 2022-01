Calciomercato, respinta l’offerta per il difensore!

Sono ore calde per la difesa del Milan ed il nome più in voga è quello di Bailly, per il quale il Manchester United avrebbe intenzione di lasciarlo partire in prestito. Nel frattempo la dirigenza rossonera si sta muovendo su altri fronti, uno di questi è quello relativo a Nicolò Casale.

Il classe 1998, di proprietà dell’Hellas Verona, piace molto anche alla Lazio che vorrebbe ingaggiarlo con la formula del prestito. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà la società meneghina avrebbe avanzato un’offerta per il calciatore gialloblù.

Nicolo Casale

La cifra offerta dal Milan agli scaligeri si aggira intorno agli 8 milioni di euro e, secondo quanto affermato dall’esperto di mercato, il presidente Setti vorrebbe una somma di denaro superiore per far partire Casale.

Stefano Cori