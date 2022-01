L’ex rossonero annuncia: “Il giorno del mio ritiro si avvicina”

Il prossimo 3 novembre compirà 41 anni, ma la voglia di calcare un campo da calcio non passa. Diego Lopez, ex portiere di Real Madrid e Milan e adesso all’Espanyol, ha parlato così del suo futuro:

“Non sto pensando al rinnovo. Vado ad allenarmi felice e mi godo ogni partita e ogni minuto. Il mio entusiasmo e la mia ambizione sono intatti anche se la barba inizia a imbiancarsi. Spero che la mia carriera non finisca quest’anno ma certamente quel giorno si avvicina”.

Diego Lopez

Tutt’oggi i tifosi rossoneri ricordano l’infortunio dello spagnolo in un famoso Parma-Milan finito 4-3 per gli ospiti. Infortunio che portò poi a far esordire Gianluigi Donnarumma.