Mercato, la Juve punta il difensore del Milan!

Con il contratto in scadenza a giugno di quest’anno, Alessio Romagnoli potrebbe diventare presto uno dei pezzi più ambiti in vista della prossima sessione di calciomercato.

Juve, Romagnoli, Milan

Il Corriere della Sera parla di un interessamento della Juve, che ha già contattato l’entourage del difensore. La priorità del ragazzo, classe 1995, resta il rinnovo con il Milan, ma la trattativa è attualmente bloccata.

Maldini ha proposto al calciatore un ingaggio dimezzato rispetto ai 6 milioni percepiti attualmente: Romagnoli sembra combattuto tra l’amore per la maglia che lo ha reso grande e la prospettiva di un passo indietro – a livello contrattuale – non da poco. La Juve, nel frattempo, rimane alla finestra in attesa di sviluppi.

Pierfrancesco Vecchiotti