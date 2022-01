La frecciata di Mihajlovic al Milan: “Non ho mai capito perché lo hanno fatto”

Le parole del tecnico del Bologna sul suo passato in rossonero.

L’accusa di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic, nel corso di un’intervista per il Corriere dello Sport è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero.

Il focus della domanda riguardava esoneri o decisioni prese da lui e ne ha parlato così: “A volte me ne sono andato via, altre mi hanno esonerato. Ma ho sempre fatto meglio di chi mi aveva preceduto o sostituito.

Mihajlovic, Milan, Esonero

Quello che non ho mai capito è stato il mio esonero al Milan, ero in finale di Coppa Italia e quinto o sesto in campionato. Con quella squadra non si poteva fare di più.

La stagione dopo vennero cambiati nove giocatori su undici. Rimasero solo Donnarumma e Romagnoli che avevo fatto esordire io”.