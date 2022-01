Tegola per Pioli: salterà la Coppa Italia!

Il rossonero salterà la gara causa squalifica.

Salterà Milan-Genoa

Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione per la gara di Coppa Italia contro il Genoa. Pesa il cartellino rosso rimediato nei quarti di finale dell’anno scorso contro l’Inter.

Anche Franck Kessie era stato squalificato per un turno, ma non ci sarebbe stato in ogni caso a causa della convocazione in Coppa d’Africa.

Milan-Genoa, Ibra

Rossoneri che arrivano al match contro il Genoa, di giovedì sera, dopo due vittorie su due partite in questo inizio d’anno nuovo.

L’umore è alle stelle, ma è necessaria una continuità di risultati per continuare a crescere e prendere confidenza con i propri mezzi.