Verso Milan-Roma, sorride Pioli: tre big tornano in gruppo

Il rientro in campo si avvicina a grandi passi: il Milan si sta preparando per iniziare al meglio questo 2022.

Il primo avversario da affrontare, sarà la Roma di Josè Mourinho: avversario ostico, molto temibile.

Ibrahimovic, Milan, Serie A

In vista della sfida contro i giallorossi, Stefano Pioli recupera tre pedine fondamentali per il suo Milan: Ibrahimovic, Leao e Rebic, infatti, si sono allenati totalmente in gruppo.

Rientri importanti, dunque, per il tecnico rossonero che spera di poter vivere un 2022 con meno infortuni rispetto all’anno precedente.